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بالصور.. ظهر وزنها الزائد وبطنها التي بدت بارزة بشكل كبير .. سارة سلامة تفسد "طلتها الجديدة"

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بالصور.. ظهر وزنها الزائد وبطنها التي بدت بارزة بشكل كبير .. سارة سلامة تفسد "طلتها الجديدة" بالصور.. ظهر وزنها الزائد وبطنها التي بدت بارزة بشكل كبير .. سارة سلامة تفسد "طلتها الجديدة"

خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصويرية جديدة بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور، ونشر عاشور صور لجلسة التصوير على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 
أطلت سارة سلامة بفستان أسود من قماش المخمل، ورغم أن الفستان بنصف كم، لكنه جاء بشقة طويلة من الأمام تصل إلى فوق الركبة، وفتحة دائرية في الظهر.
 
تم بناء فكرة جلسة التصوير على أن سارة سلامة وكأنها أميرة تتبرع على عرش ملكي، وخلفها لوحة تشكيلية سوداء بخطوط متداخلة بألوان الذهبي، الأبيض والأسود، واستخدم محمود عاشور الإضاءة الخافتة حول سارة سلامة بينما قام بإضاءة وجهها بين الظلال السوداء.
 
ورغم كل هذا إلا أن زيادة وزن سارة سلامة أفسدت إطلالتها في الفستان الذي جاء مجسماً عليها، خاصة الصور التي التقطت من الجنب، حيث ظهر وزنها الزائد بشكل واضح وبطنها التي بدت بارزة بشكل كبير.
 
واستعانة سارة سلامة بفريقها التجميلي الذي اعتادت على التعاون معه مؤخراً، حيث قام بعمل المكياج خبير التجميل الشهير علاء التونسي، أما الشعر فقام بتصفيفه حمو محسن، بينما الستايليست كان شقيقتها موني سلامة.
 
يشار إلى أن جلسة التصوير هذه تعد الثالثة لسارة سلامة خلال أيام قليلة.
 
يذكر أن اَخر أعمال سارة سلامة فيلم "أخلاق العبيد" أمام النجم خالد الصاوي وتم رفعه من السينمات لعدم تحقيقه الإيرادادت المرغوبة، شارك في بطولته يسرا اللوزي وسارة سلامة، من تأليف عصام الشماع، وإخراج أيمن مكرم.
الفستان أيضاً مفتوح من الظهرسارة سلامة بإطلالة سوداء مكشوفة في أحدث ظهور لها
سارة سلامة أميرة تتبرع على العرشسارة سلامةسارة سلامة بفستان أسود طويل
 
 
المصدر : ليالينا

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