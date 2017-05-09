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تعرف على كيفية تحويل رصيد إجازات الموظف العام إلى «مقابل مادى»

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تعرف على كيفية تحويل رصيد إجازات الموظف العام إلى «مقابل مادى» تعرف على كيفية تحويل رصيد إجازات الموظف العام إلى «مقابل مادى»

حددت المادة رقم 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كيفية تحويل رصيد الإجازات المتبقى لمقابل مادى.
 

وتنص المادة 135 على:

 
تعد إدارة الموارد البشرية فى نهاية كل سنة من واقع السجل التى تنشأة لكل موظف بياناً بما تبقى من رصيد الاجازات الاعتيادية الذى تكون فى ظل القانون والمرحل للسنة الثالثة، ويحدد البيان المقابل النقدى المستحق لكل موظف عن هذه الاجازات على اساس اجره الوظيفى فى نهاية السنة المرحلة منها هذه الاجازات، ويعتمد البيان من السلطة المختصة أو من تفوضه خلال 15 يوماً من إعداده ويُرسل إلى الادارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه الى الموظف خلال 15 يوماً أخرى.
 
 
المصدر : اليوم السابع

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