أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب يحسم اليوم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية -
وزير الآثار: التوصل لكشف أثري ضخم يرجع إلى العصر الروماني -
زحام على سيارات القوات المسلحة لتوزيع "كراتين السلع" بالمنوفية -
بالصور- "سلطان": الإسكندرية تستحق أن تكون "مدينة ذكية" -
الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر -
بالصور- المدير الإقليمي لـ"جينيس": مصر سجلت 47 رقمًا قياسيًا خلال الفترة الماضية -
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع مواقف ملوي -
استبعاد 3 ملاحظين بالفيوم من استكمال امتحانات الابتدائية -
بالصور.. محافظ المنيا: إزالة إشغالات تونة الجبل استعدادًا لمؤتمر وزير الآثار -
مقتل 11 طفلا في حادث مروري بشرق الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

#وزير_التعليم يكشف لـ #يحدث_في_مصر" حقيقة إلغاء الأدبي والعلمي والتنسيق من #الثانوية_العامة

Google+ Print
مواضيع متعلقة
#وزير_التعليم يكشف لـ #يحدث_في_مصر" حقيقة إلغاء الأدبي والعلمي والتنسيق من #الثانوية_العامة

#وزير_التعليم يكشف لـ #يحدث_في_مصر" حقيقة إلغاء الأدبي والعلمي والتنسيق من #الثانوية_العامة

النجم عادل إمام في #عفاريت_عدلي_علام .. رمضان 2017 مع #MBCMASR

النجم عادل إمام في #عفاريت_عدلي_علام .. رمضان 2017 مع #MBCMASR

النجم عمرو يوسف في #عشم_إبليس ..رمضان 2017 على #MBCMASR

النجم عمرو يوسف في #عشم_إبليس ..رمضان 2017 على #MBCMASR

النجم أحمد السقا في #الحصان_الأسود .. رمضان 2017 على #MBCMASR

النجم أحمد السقا في #الحصان_الأسود .. رمضان 2017 على #MBCMASR