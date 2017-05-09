عقب انتشار العملة فئة الـ 200 جنيه المزورة … علامة واحدة فقط تكشف تزويرها

شيماء مصطفى

سيطرت حالة من الغضب والزعر بين كافة فئات الشعب المصري وخاصة العاملين بمحطات الوقود والتجار عقب اكتشافهم لكميات كبيرة من أوراق العملات المحلية فئة الـ 200 جنيه مزورة بطريقة لا يمكن اكتشافها بسهوله، مما أثر بالتالي على أعمالهم وشعر الكثيرون منهم بعدم الأمان، فهؤلاء التجار يتعاملون كثيرا بهذه الفئة بسبب حملهم لكميات كبيرة من الأموال نتيجة استخدامها في التجارة،.

أما عن البنوك فقد أكدت بضرورة الحذر عند التعامل بهذه الفئة من العملات نظرا للدقة الشديدة التي التزوير بها، فهي مطابقة تماما للورقة الصحيحة السليمة، إلا أنه تم عمل حملة من أجل توعية المواطنين لكي يتمكنوا من التعرف على الورقة السليمة والصحيحة والتفريق بينها ومن الأخرى المزورة، فإن عليك التأكد من وجود العلامة المائية التي توجد في أعلى العملة الصحيحة في علامة مائية بارزة ومتحركة، أما العملة المزورة فهي لا توجد بها العلامة المائية متحركة ، وإنما ملونه فقط باللون الأخضر .

وقد بحثت الأموال العامة عن هذه الفئات المزورة فقام العديد من التجار بتقديم شكواهم نظرا لوقوعهم كفريسة للنصابين والمحتالين، والسبب وراء وقوعهم في هذا الخطأ هو دقة تزوير هذه الفئة، فقد استخدم ماكينات لطباعة العملة على مستوى عالي من الجودة فهي تشبه إلى حد كبير الماكينات التي تقوم الدولة باستخدامها.

وفي حالة عدم توافر العلامة المائية لن يتم التعرف على العملة المزورة إلا من خلال الأجهزة الخاصة بهذا الغرض، فإنه يوجد العديد من العملة القديمة من نفس التي لا تحمل العلامة المائية تتداول بين المواطنين لذا يجب الحرص عند استلام إحدى هذه الفئات من العملة من التأكد من وجود العلامات المائية المتحركة والبارزة في نفس الوقت، كما أن العملة الأصلية يكون ملمسها ناعم لأنة يتم استخدام الكتان والسليلوز في صناعة الورق الخاص بالعملات .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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