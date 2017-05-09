وزير التربية والتعليم يكشف عن نظام جديد للثانوية العامة يكون فيه المجموع تراكمي على 3 سنوات ومد صلاحية الشهادة 5 سنوات

شيماء مصطفى

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال المؤتمر الذي تنظمة جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان (تطوير التعليم – حلول إبداعية) ، أن الكل في مصر غير راضي عن الثانوية العامة الحالية ، ويوجد توجه عام لدى الكل من أولياء الأمور وحكومة من إلغاء ذلك النظام وإستبدالها بنظام يماثل نظام الجامعات بحيث يعتمد على التراكمية.

وأشار وزير التربية والتعليم أن النظام الجديد للثانوية العامة سيكون نظام تراكمي يحسب فيه المجموع بالسنوات الثلاث، حيث أنه ليس من المنطقي أن تتحكم سنه واحدة فقط في مستقبل الطالب.

وأضاف وزير التربية والتعليم بأن النظام الجديد للثانوية العامة سيدرس فيه الطالب كافة المواد ولن يكون هناك نظام علمي وأدبي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بهذا النظام الجديد سوف يتم احتساب النجاح في الثانوية على ما يتحصله الطالب من درجات في الصف الأول والثاني والثالث بحيث يكون أمام الطالب فرصة لتحسين مستواه، بحيث إذا أخفق الطالب في سنه معينة يمكنه أن يعوض في سنه أخرى.

وكشف وزير التربية والتعليم عن أن مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة سوف يمتد 5 سنوات يمكن للطالب أن يتقدم للجامعة في أي وقت يشاء بحيث يمكن أن يعمل أو يبحث أو يقوم بأي شىء خلال تلك السنوات الخمس ثم يتقدم بعدها للجامعة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نظام التنسيق سوف يعتمد على الاختبارات والقدرات وبنوك الأسئلة المؤهلة لدخول الجامعة وليس المجموع كما هو الآن.

وفي النهاية أكد الدكتور طارق شوقي بأن هذا النظام لا يعني أن أبناء الكبار فقط في الدولة هم من سينجحون في تلك الاختبارات من خلال الواسطة والمحسوبية وهذا لن يحدث.

المصدر : مصرفايف