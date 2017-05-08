حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تلاحق قضية سرية أو تتحقق من أمر وتحقّق في مشكلة تنغّص عليك عملك



عاطفياً: تعيش فرصة مميزة أو ترتبط بعلاقة جديدة، أو تقدم على خيارات نهائية بالنسبة إلى حياتك العاطفية



صحياً: ممارسة الأشغال في الحديقة أو الحقل القريب من منزلك مفيدة وتحرك معظم عضلات جسمك

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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