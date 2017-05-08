بعد تورط ضابط في تهريبه.. نصاب مصر الجديدة مُدان بالاستيلاء على 125 مليون جنيه

شيماء مصطفى

بعد 4 أيام من المطاردة، نجح رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة في القبض على المتهم "م. جويلي" (45 سنة)، الهارب من سجن النهضة منذ 7 أشهر، أثناء اختبائه في فيلا بمنطقة العجمي بالإسكندرية وتم اقتياده إلى أحد السجون التابعة لمديرية أمن القاهرة في حراسة أمنية مشددة.



وبدأت قصة هروب جويلي -المدان والمتهم في أكثر من 40 قضية نصب وإصدار شيكات بدون رصيد قبل 7 أشهر- عندما تمكن من الهرب أثناء ترحيله من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن النهضة، إلا أن تزوير النقيب "أحمد ز." ضابط الترحيلات لرقم إيداع المتهم في دفتر تسليم السجن تسبب في إخفاء الواقعة، حتى اكتشفها رجال المباحث.



وتباينت أقوال المتهمان "الضابط والمتهم" في هذه الواقعة، ففي الوقت الذي نفى الضابط المتهم تقاضيه رشوة من المتهم الهارب، مؤكدًا أنه هرب منه أثناء العرض الطبي وأنه لم يبلغ قياداته لحين نجاحه في مطاردته وإعادته مرة أخرى إلى قسم الشرطة.



وقال المتهم الهارب عقب ضبطه إن الضابط سهل عملية هروبه مقابل تقاضي مليون و800 ألف جنيه على سبيل الرشوة.



وعن عملية ضبط النصاب الهارب، قالت مصادر أمنية إنه تم ضبطه في منطقة العجمي بالإسكندرية أثناء اختبائه في فيلا يملكها، مضيفة أنه حاول التسلل والهرب من الأبواب الخلفية عندما رأى قوات الأمن تحيط بالفيلا عن طريق كاميرات مثبته بالسور، لكن القوات ألقت القبض عليه ونجحت في إعادته إلى محبسه مرة أخرى.



وتحفظت قوات الأمن على 3 سيارات ماركة "جيمس ومرسيدس عيون وكيا كلاروس" كانت داخل الفيلا.



والمتهم مطلوب لتنفيذ 40 حكمًا صدرت ضده في قضايا شيكات بدون رصيد ونصب وإيصالات أمانة بإجمالي 125 مليون جنيه، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضيتين جنائيتين بتهمتي التزوير وحيازة سلاح بدون ترخيص حملت أرقام "16125 لسنة 2006 والقضية رقم 422463 لسنة 2008.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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