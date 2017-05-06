بالصور- حكم تاريخي ضد مرتكبي أشهر جريمة اغتصاب جماعي بالهند

شيماء مصطفى

أيدت المحكمة العليا الهندية أحكاماً بالإعدام صادرة بحق أربعة رجال مدانين بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي وقتل طالبة في دلهي.

وذكر موقع "العربية.نت" حكمت محكمة بالهند في عام 2013 على اكشاي ثاكور وفيناي شارما وبوان غوبتا ومكيش، بعقوبة الإعدام.

وردا على طلبهم بالاستئناف، قال القاضي ر.بانوماثى إن الرجال ارتكبوا "جريمة وحشية" اهتز لها ضمير المجتمع.

وأدت هذه الجريمة الوحشية إلى حالة من الغضب في جميع أنحاء الهند وسط دعوات على العمل من أجل سن قوانين جديدة لمكافحة جرائم الاغتصاب.

وكانت الطالبة "جيوتي سينج" التي تدرس العلاج الطبيعي وتبلغ من العمر 23 عاما هوجمت على متن حافلة، كانت قد استقلتها مع صديقها، وهما عائدتان من السينما بعد مشاهدة فيلم في ديسمبر 2012، وقد تعرض صديقها أيضا للضرب المبرح.

وانتهت هذه الحادثة المؤسفة بموت الضحية "جيوتي"، وكانت وفاتها بعد 13 يوما من الواقعة، حيث ماتت في مستشفى بسنغافورة، بعد أن نقلت إلى هناك لتلقي العلاج.

واعتبرت رانجانا كوماري، الناشطة في مجال حقوق المرأة، في مقابلة مع قناة "إن دي تي" المحلية الحكم بمثابة رسالة تاريخية لجميع الناس والعقلية الإجرامية في التعامل مع النساء، الذين يمارسون العنف ضد المرأة، أن يعرفوا بأنه إذا كنت ستفعل شيئا من هذا القبيل فسوف تدفع الثمن بأشد العقوبات في قوانين البلاد.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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