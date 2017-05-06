نجار مسلح يقتل عجوزًا بعد طلبها مُقابل ممارسة الجنس بالدقهلية

شيماء مصطفى

كشف ضباط مباحث مركز بلقاس، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بمديرية أمن الدقهلية، غموض العثور على جثة عجوز في العقد السادس من عمرها، ملقاة داخل جراج بقرية التخشيبة، حيث قتلها نجار مسلح، لمطالبتها له بدفع قيمة ممارسة الجنس معها.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بالعثور على جثة "س. أ. ح"، 65سنة، تقيم بدمياط الجديدة وشهرتها "سومة"، داخل جراج، وعدم وجود أي إثبات شخصية.

وتبين من التحريات أن المجني عليها اعتادت التسول في مركز بلقاس والقرى المجاورة في فصل الشتاء، وبمصيف جمصة في الصيف، وأنها تذهب يوما واحدا في الأسبوع لتعطي حصيلة التسول لشقيقها بمدينة دمياط، وتتخذ أحد الجراجات غير المأهولة سكنا لها، اشتهرت بممارسة الرذيلة داخله، مقابل المال.

وأظهر فحص الجثة، وجود سحجات وجروح بفروة الرأس وتهتك بالجمجمة، إثر الاعتداء عليها بواسطة آلة حادة، ما نتج عنه وفاتها، وممارستها الجنس قبل تعرضها للاعتداء بدقائق.

وبفحص المترددين عليها، تبين تردد "أ. ح. ع"، 22 سنة، نجار مسلح، والذي اعترف باتفاقه مع القتيلة على الذهاب ليلا لممارسة الجنس بمقابل مادي، وعقب الانتهاء من العلاقة، طالبته بمبلغ مالي فرفض، فهددته بالصراخ، ليسرع بضربها بحجر كبير، لمنعها من فضحه، والاستيلاء على 220 جنيها كانت بحوزتها، حصيلة التسول في ذلك اليوم.

جرى تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهم على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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