بعد إنتشار أنباء عن وفاتها.. الديار اللبنانية تكشف حقيقة إصابة "ميا خليفة" بالإيدز!

شيماء مصطفى

نفت ممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية “ميا خليفة”، اصابتها بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، واصفةً بأن الأنباء التي انتشرت عن ذلك بأنها “شائعات غير صحيحة”.

وقد اتُهمت “ميا خليفة”، التي كانت الممثلة رقم 1 في أحد اشهر المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، بأنها أصيبت بالفيروس، في ظلّ الإعلان عن توقف صناعة الأفلام الإباحية مؤقتاً الشهر الماضي، بسبب اكتشاف إصابة احد الممثلين الاباحيين في أمريكا بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

لكنّ مستخدمي “تويتر” اتهموا ميا خليفة بانها تكذب بعد نفيها خبر اصابتها بالايدز.

ووفقَ ما ذكر موقع “ديلي ستار” فإنّ احد الأصدقاء المقربين ذكروا أن الممثلة الإباحية لبنانية الأصل مصابة بالايدز، طبقاً لنتائج الفحوصات الطبية التي أجرتها.

لكنّ هذا الأمر دفع “ميا” التي تعيش في “أوستن” بولاية “تكساس الأمريكية لتقول: “لم أكن سأدلي ببيان حول هذه (المهملات) – في إشارة للأنباء التي تتحدث عن اصابتها بالفيروس -، لكن لأن الموضوع انتشر وأخذ كثيراً من التعليقات، فإنه من الضروري نفي هذه الاخبار الكاذبة التي لا يمكن أن تؤذيني”. وفق تعبيرها

المصدر : الديار اللبنانية

شبكةعيونالإخبارية

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