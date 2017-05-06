بالفيديو.. شاب يروي تفاصيل زواجه من ملكة جن وعالم سعودي يكشف حقيقة الأمر

شيماء مصطفى

تعرض مواطن يسمى “هاني باخشوين” لعملية نصب حدثت للكثير والكثير لكنها كانت برغبته، بزواجه من ملكة من الجن تسمى “ميمونة”، وصرح بأنها كانت تعشقه – على حد قوله- وصار زواجهما قرابة 23 عاما.

استمرت الزيجة الغريبة من نوعها 23 عاما بمساعدة ساحر نيجيري، توجه إليه باخشوين، باحثا عن الثروة، والذي أخبره بأنه سيصبح مليونيا، بصفقة العمر بالنسبة للشاب، وطلب منه الساحر أن يشترى بيتا ليعيش فيه بمفرده مع عروسته الجديدة “ميمونة”.

نفذ باخشوين أوامر الساحر النيجيري، واشترى بيتا ونام به وحلم بأنه يتقدم لخطبة فتاة بصحبة والدتها وهي تقدم له كوبا من العصير، وعندما استيقظ أخبره الساحر بأنها ملكة الجن التي تعشقه، وأخبره أنها تطلب منه مهرا وذهبا وفستانا وأشياء أخرى ليتحقق زواجهما.

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حصل الساحر على 30 ألف ريال مقابل إتمام الرؤية الشرعية بين الرجل والجنية، وبعدها تزوجا بكلمات غريبة وطلب منه الساحر حينها أن يدخل عليها غرفتها والتي وجدها ترتدي له الفستان الأبيض، فصافحته واحتضنته، وطلبت منه أن يستمر في تنفيذ أوامر الساحر النتيجيري.

انصاع باخشوين إلى أوامر زوجته الجديدة ملكة الجن، وبدأ يدفع مرارا وتكرار للساحر حتى وصل ما أخذ منه إلى 250 ألف ريال على مدار سنوات عدة.

ويروي باخشوين تفاصيل ليلة الدخلة على ملكة الجن، بعد أن مارس حقه الشرعي معها، أنه كان يشعر بها وهو يمارس معها حقه، وكان يتحدث إليها بالهمس، ومازال ينتظر منها ما ارتجاه عندما طلب من الساحر تزويجه لها طوال الـ23 عاما لكنه لم يتحقق.

لكن أحد المشايخ الذي يقرأ على باخشوين ويدعى الراقي “صالح العزازي”، قال إن الرجل تعرض إلى عملية نصب واضحة، كما يقع فيها الكثير من الجهلاء الذين لا يعلمون شيئا، طمعا منهم في تغيير حياتهم لكنها تتحول إلى الأسوأ، وهم من يساعدون المشعوذين والسحرة على ابتزاز أموالهم.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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