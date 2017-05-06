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خطوات التقديم إلكترونيا لتوصيل الغاز في تلك المحافظات والبيانات المطلوبة

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خطوات التقديم إلكترونيا لتوصيل الغاز في تلك المحافظات والبيانات المطلوبة خطوات التقديم إلكترونيا لتوصيل الغاز في تلك المحافظات والبيانات المطلوبة

اليوم أطلقت شركة “تاون جاس” الشهيرة في مجال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، خدمة التقديم لتوصيل الغاز إلى منزلك عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشركة للتعاقد، حيث أتاحت الشركة عبر موقعها الرسمي الفرصة أمام المواطنين للتقديم إلكترونيا للتعاقد على توصيل الغاز.

وحتى الآن فأن خدمة التعاقد على توصيل الغاز أونلاين مطبقة في ثلاثة محافظات فقط وهم:”القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية”، وسيتم تطبيق الخدمة تدريجيا على باقي المحافظات.

رابط التقديم لتوصيل الغاز للمنزل

وإذا كنت تقيم بتلك المحافظات وتريد توصيل الغاز لمنزلك اضغط هنا شركة تاون جاس، واضغط على كلمة “التعاقد” وسجل البيانات المطلوبة وهي:

  • الأسم.
  • اسم المنطقة.
  • رقم الهاتف المحمول.
  • البريد الإلكتروني.
  • نوع العقار.
  • ما يثبت الشخصية:”رقم قومي، جواز سفر، رخصة قيادة، بطاقة عسكرية”.

المصدر : مصرفايف

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