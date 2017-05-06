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حظك اليوم برج الميزان الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: يخفّف هذا اليوم من الضغوط ويأتيك بدعم من قبل المسؤولين أو النافذين، أو مساعدة في الوقت المناسب

عاطفياً: تهتم بالحبيب وتغدق عليه الوعود والهدايا، لكن لا تقدم على أمر إلا إذا كنت مقتنعاً به

صحياً: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيّما السباحة

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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