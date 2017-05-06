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شاهد.. مشروع مرتقب يجمع أبو هشيمة برونالدو

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شاهد.. مشروع مرتقب يجمع أبو هشيمة برونالدو شاهد.. مشروع مرتقب يجمع أبو هشيمة برونالدو

نشر اللاعب الدولى، البرتغالى كرستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسبانى، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى ، صورة تجمعه برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
 
وعلق كرستيانو رونالدو على الصورة التى يصافح فيها أحمد أبو هشيمة قائلًا: "مشروع جديد قريبا.. ترقبوا".
من جانبه علّق رجل الأعمال المصري على هذه الصورة قائلاً: "فخور لتكوين فريق مع الأسطورة رونالدو، أعظم لاعب في كل الأوقات، لإنشاء هذا المشروع الاستثنائي، قريبَا".
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي بها الثنائي، فسبق وأن تقابلا في نوفمبر العام الماضي، في إطار التحضيرات للحلقة التي قدمها المذيع عمرو أديب عبر قناة "أون E" التي يمتلكها أبو هشمية.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت أن رجل الأعمال المصري يحاول إقناع نجم الريال بأن يظهر في مسلسل رمضاني ينتجه الأخير لصالح شركته " للسينما".
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جانب من لقاء الثنائي العام الماضي
 
 
المصدر : اليوم الجديد

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