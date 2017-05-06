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حريق هائل بمبنى جمعية خيرية والعناية الإلهية تُنقذ 125 شخصاً بينهم 30 طفلاً من الموت المحقق

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حريق هائل بمبنى جمعية خيرية والعناية الإلهية تُنقذ 125 شخصاً بينهم 30 طفلاً من الموت المحقق حريق هائل بمبنى جمعية خيرية والعناية الإلهية تُنقذ 125 شخصاً بينهم 30 طفلاً من الموت المحقق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إنقاذ 125 شخصاً من بينهم 30 طفلاً من الموت المحقق عقب نشوب حريق في مبنى يضم دار للأيتام بمنطقة العجوزة.

وكان مدير أمن الجيزة اللواء ” هشام العراقي”  قد تلقى إخطاراً يفيد بنشوب حريق هائل بعقار  جمعية خيرية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الفالوجا بالجيزة.

تفاصيل الحريق

وعلى الفور تم ارسال 6 سيارات لإطفاء لمكان الحادث من اجل السيطرة على الحريق وانقاذ الأطفال والمواطنين وعدم امتداده للأماكن المجاورة، وكان الحريق قد نشب في الدور الرابع من عقار مكون من 11 دور ، حيث نشب الحريق في دار أيتام.

حيث تم تسليم المبنى لعدة فرق تقوم إحداها بإخلاء المبنى والأخرى بإطفاء الحريق، حيث سجد الناجون من الحريق شكراً لله كما انهم أشادو برجال الإطفاء.

 

المصدر : مصرفايف

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