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احمي نفسك من إصابة "فيفي عبده" بالزبادي والشاي الأخضر

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احمي نفسك من إصابة "فيفي عبده" بالزبادي والشاي الأخضر احمي نفسك من إصابة "فيفي عبده" بالزبادي والشاي الأخضر

عند دخول الصيف والحرارة المرتفعة فأنت معرض للإصابة بضربة شمس والتي تسبب الحروق بالجلد والتي تعرضت لها الفنانة فيفي عبده اليوم في دبي.
 
ووجه الدكتور حمدي الجندي المعالج بالطب البديل عند إقتراب موجة الحر التي حذرت منها الأرصاد الجوية عدة نصائح وإرشادات للتخفيف من حروق ضربة الشمس من خلال دهن الحروق بالجسم بالزبادي عدة مرات في اليوم حتى تخف من حدة الحروق كذلك لا بد من تعويض شرب الماء وتبريد مكان الحرق.
 
كما أكد الجندي ان كمادات الشاي الأخضر هي الأكثر انتشارا وذلك من خلال نقع الشاي لعشر دقائق ثم وضع فوطة مبللة بالشاي علي الحروق كالكمادات واتركوها لمدة خمس او حتى عشر دقائق وأعيدوا وضعها حتى خمس مرات بل وحسب الحاجة.
 
المصدر : صدى البلد
 

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