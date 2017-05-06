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مباحث السجن المركزى بالجيزة تكشف سر المكرونه البشاميل

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مباحث السجن المركزى بالجيزة تكشف سر المكرونه البشاميل مباحث السجن المركزى بالجيزة تكشف سر المكرونه البشاميل

تمكن رئيس مباحث السجن المركزى بمديرية امن الجيزة من القبض على عامل، لمحاولته تهريب مواد مخدرة لأحد المتهمين المسجونين على ذمة قضية، وإخفاء المضبوطات بوجبة مكرونة بشاميل .
 
وتم ضبط المتهم أثناء تفتيش المقدم إسلام سمير رئيس مباحث السجن المركزى بالجيزة للزيارات القادمة للمحتجزين، فاشتبه فى أحد الأشخاص يدعى "محمد. ش"، عامل، وبتفتيش الزيارة التى بحوزته عثر على 200 جرام حشيش و3 لفافات بانجو مخبأة داخل عبوة تحتوى على وجبة مكرونة بشاميل .
 
بمواجهة المتهم اعترف أمام العميد هشام فتح الله، مأمور السجن المركزى، بمحاولته تهريب المضبوطات لمسجون يدعى "مختار. ج" المحبوس احتياطياً على ذمة قضية سرقة بالإكراه .
 
بإخطار اللواء هشام العراقى، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابه لمباشرة التحقيق .
 
 
 
 
المصدر : أخبار الحوادث 

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