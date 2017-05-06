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بالفيديو || أفعى "طائرة" تنقض على رجل وتثير الرعب

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بالفيديو || أفعى "طائرة" تنقض على رجل وتثير الرعب بالفيديو || أفعى "طائرة" تنقض على رجل وتثير الرعب

أظهر تناقلته وسائل الإعلام لحظات مرعبة لثعبان يظهر فجأة من خلف باب ويهاجم رجلا في أحد أحياء تايلاند.
 
ويبين الفيديو الصادم، أفعى الفأر وكأنها تطير في الهواء، عندما كان أحد العملاء بصدد فتح باب مقهى إنترنت في حي ويست تشاي تشان، في محافظة أنغ ثونغ التايلندية.
 
وأقدمت الأفعى على عض الرجل بشكل مفاجئ حيث سقط الأخير أرضا في محاولة للتخلص من الحيوان الزاحف، وهو ما أثار الذعر داخل مقهى الإنترنت.
 
وتظهر زاوية مختلفة للفيديو الثعبان وهو يقفز من وحدة تخزين خارج المقهى باتجاه الباب مباشرة.
 
وتعرف أفعى الفأر بأنها غير سامة، حيث تقتل فريستها عن طريق الالتفاف حولها وخنقها، ويشير اسمها إلى أنها تقتات على الفئران، فضلا عن أنها تتغذى بأنواع أخرى من القوارض والثدييات الصغيرة، والطيور والسحالي وهي بارعة في التسلق.
 
وعلى الرغم من أن هذا النوع من الأفاعي غير قاتل أو سام إلا أن التجربة كانت مرعبة بشكل كبير بالنسبة للرجل وللحاضرين في المكان.
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر : روسيا اليوم
 

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