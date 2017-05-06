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بالفيديو || خالد الجندي : بخاخة الربو لا تبطل الصيام

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بالفيديو || خالد الجندي : بخاخة الربو لا تبطل الصيام بالفيديو || خالد الجندي : بخاخة الربو لا تبطل الصيام

أوضح الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حول حكم استخدام بخاخة الربو، فى نهار رمضان، إنها من الأمور المستحدثة التى لم تكن موجودة أيام الأئمة.

وتابع الجندي خلال تقديم برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “”، أمس الخميس: إن “دار الإفتاء المصرية، تعتبرها مفطرة، إلى أن هناك فتوى أخرى في المملكة العربية ، أكدوا عدم افسادها للصيام، وأنا أؤيدها لتخفيفها على الناس، فى ملايين المواطنين بيستخدمها عشان يقدر يأخد نفسه”.

وعن استخدام معجون الأسنان في الصيام، أو الوضوء والمضمضة في نهار رمضان، أوضح الجندي أنهما لا يبطلان الصيام، ولكن يجب ألا يبالغ المسلم في المضمضة في نهار رمضان موضحًا أن الدين الإسلامي دين يسر وليس عسر.

 

 

 

المصدر : فايف

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