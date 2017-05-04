للرجال فقط .. 3 مشروبات خارقة تعادل مفعول الفياجرا

يتعرض الكثير من الرجال إلى العديد من المشاكل فى العلاقة الزوجية بسبب كثرة التعرض للمشاكل الحياتية المختلفة وكثرة الضغوط وفى كثير من الأمور إلى العقم.

نقدم إلى هؤلاء الرجال 3 مشروبات فعالة لها نفس تأثير الفياجر بالإضافة إلى مساعدتها فى علاج الكثير من الأمراض الأخرى.

مشروب الحليب والقرفة

أوضح موقع " هيلث" الأمريكي في تقرير له، أن تناول كوب من الحليب مضاف إليه العسل والقرة غنى بالعديد من العناصر الغذائية التى تساعد على إتمام العلاقة الزوجية بصورة جيدة لأنه غني بالعديد من العناصر مثل اليوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التى تحمى من أمراض القلب ومحاربة السرطان.

مفعول حبتين فياجرا

على الجانب الآخر تناول كوب يوميًا من عصير القصب يعمل على علاج التهابات البروستاتا وتحسين الأداء الجنسي السيئ ، فهو يعادل حبتين من الڤياجرا في حالة تناوله يوميًا.

عصير الجوز والرمان :

سلط موقع "هيلث" الأمريكى، الضوء على مشروب طبيعي يساعد في علاج العقم لدي الرجال النساء وهو مشروب الجوز والرمان كونه يساعد على تعزيز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية لغناه بالعديد من المواد المضادة للأكسدة، التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة من الجسم، كما يزيد من توفير عنصر الزنك إلى الجسم.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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