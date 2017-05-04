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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار ولن تقف العراقيل في دربك إطلاقاً شرط التحلّي بالمنطق والتحليل الموضوعي للأمور

عاطفياً: لا تسمح للأمور بالتأزّم، فقد تندم على كل كلمة أو تصرّف شائب قد يضعك أمام ضغوط وتحديّات جديدة

صحياً: إذا كنت تشعر بأن نظرك يخونك عليك مراجعة طبيب العيون فورا

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

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