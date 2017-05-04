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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تطرح اليوم بعض القضايا المهمة في العمل وبانتظارك مفاجآت سارّة، فكن مستعداً

عاطفياً: تؤدي اليوم دوراً كبيراً في التأثير في الشريك بفضل قدرتك الكبيرة على الإقناع

صحياً: قد تناقش وضعاً صحياً دقيقاً ذا صلة بأحد أولادك يشغل بالك ويثير قلقك

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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