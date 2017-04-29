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عابد لرئيس الحكومة: سياسات وزارة السياحة «الفاشلة» ضيعت القطاع

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عابد لرئيس الحكومة: سياسات وزارة السياحة «الفاشلة» ضيعت القطاع عابد لرئيس الحكومة: سياسات وزارة السياحة «الفاشلة» ضيعت القطاع

التحرير

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قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن السياسات الفاشلة لوزارة السياحة أدت إلى تدهور قطاع السياحة على مدى السنوات الماضية، التى كانت تدر على 14 مليار دولار سنويا قبل عام 2011، لافتًا إلى أن الساحة المصرية أمامها فرصة تاريخية جاءت من البابا فرانسيس، الذى يستحق كل التقدير والاحترام والإجلال لأنه جعل اسم مصر يتردد عالميا بصورة لم يسبق لها مثيل وهى تعد دعاية مجانية لا تقدر بأموال الدنيا كلها لصالح الصورة الحضارية لمصر أرض الحضارة والفراعنة والسلام والأمن والاستقرار والتعايش السلمى بين أصحاب جميع الديانات السماوية.

وتقدم عابد بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والطيران، ذكر فيه: "هل لدى خاصة وزارة السياحة القدرة على استغلال هذه الزيارة للترويج للسياحة المصرية عالميا".

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وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، باستثمار الزيارة التاريخية وغير المسبوقة على مستوى العالم لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتكان لمصر والتي استمرت لمدة يومين وجعلت العام كله يتحدث عبر جميع وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية عنها.

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التحرير

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