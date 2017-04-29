بالفيديو| أحمد برادة يبكي مع منى الشاذلي بسبب تفاصيل مؤلمة ويكشف عن قيمة أكبر جائزة له

شيماء مصطفى

ظهر بالأمس أحمد برادة لاعب الاسكواش المعتزل مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج “معكم” المذاع على فضائية “CBC”، وأجهش برادة بالبكاء عندما تذكر والده الذي وافته المنية قريبا.

حيث أوضح أحمد برادة أن لوالده فضلا كبيرا عليه فلقد علمه الالتزام في كافة أمور حياته، كذلك فقد علمه عدم الكذب نهائيا في حياته وكافة مبادئ الجيش نظرا لأنه كان بطلا بالقوات المسلحة وشارك في حرب اليمن، كما حصل على عدد كبير من الأوسمة، ضمن قوات الصاعقة، وأيضًا نجمة سيناء.

وزاد بكاء برادة عندما تحدث عن والدته وحاولت الشاذلي تهدئته، ولكنه قال:”حينما يتحدث عن أحبابه الذين فارقوه، يكون الحنين لهم أكبر من تمالكهم لأنفسهم”، وكشف برادة عن قيمة أكبر جائزة حصل عليها وهي 20 ألف جنيه من الصاعقة المصرية تكريما لوالده، ولكنها كانت بالنسبة له مليارات لأنها كانت بمثابة تقدير لجهود والده، متابعا أنه كان يجني أموال هائلة أثناء لاعبه وحاليا أثناء عمله، ولكن تلك الجائزة لها وضع مختلف.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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