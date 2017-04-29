أخبار عاجلة

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
رغم إعلان لقائهم بوزير الصحة.. «أطباء التكليف»: الاعتصام مستمر -
نائب: تقدمت بطلب إحاطة لوزير الداخلية لعمل صفحة وهمية باسمي على «فيسبوك» -
4 لجان برلمانية تنجز قانون مزاولة الصيدلة ورفع رسوم التفتيش على مخازن الأدوية -
الكنيسة الكاثوليكية: البابا فرنسيس تمنى لو طالت زيارته لمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

بالفيديو| أحمد برادة يبكي مع منى الشاذلي بسبب تفاصيل مؤلمة ويكشف عن قيمة أكبر جائزة له

Google+ Print
بالفيديو| أحمد برادة يبكي مع منى الشاذلي بسبب تفاصيل مؤلمة ويكشف عن قيمة أكبر جائزة له بالفيديو| أحمد برادة يبكي مع منى الشاذلي بسبب تفاصيل مؤلمة ويكشف عن قيمة أكبر جائزة له

ظهر بالأمس أحمد برادة لاعب الاسكواش المعتزل مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج “معكم” المذاع على فضائية “CBC”، وأجهش برادة بالبكاء عندما تذكر والده الذي وافته المنية قريبا.

حيث أوضح أحمد برادة أن لوالده فضلا كبيرا عليه فلقد علمه الالتزام في كافة أمور حياته، كذلك فقد علمه عدم الكذب نهائيا في حياته وكافة مبادئ الجيش نظرا لأنه كان بطلا بالقوات المسلحة وشارك في حرب اليمن، كما حصل على عدد كبير من الأوسمة، ضمن قوات الصاعقة، وأيضًا نجمة سيناء.

وزاد بكاء برادة عندما تحدث عن والدته وحاولت الشاذلي تهدئته، ولكنه قال:”حينما يتحدث عن أحبابه الذين فارقوه، يكون الحنين لهم أكبر من تمالكهم لأنفسهم”، وكشف برادة عن قيمة أكبر جائزة حصل عليها وهي 20 ألف جنيه من الصاعقة المصرية تكريما لوالده، ولكنها كانت بالنسبة له مليارات لأنها كانت بمثابة تقدير لجهود والده، متابعا أنه كان يجني أموال هائلة أثناء لاعبه وحاليا أثناء عمله، ولكن تلك الجائزة لها وضع مختلف.

 

 

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. «مكافحة الإدمان»: 80% من الجرائم ترتكب تحت تأثير المخدرات

بالفيديو.. «مكافحة الإدمان»: 80% من الجرائم ترتكب تحت تأثير المخدرات

بالفيديو.. أول ظهور لـ "صديق اليسا" بعد الجدل حوله ..يرد على منتقديه

بالفيديو.. أول ظهور لـ "صديق اليسا" بعد الجدل حوله ..يرد على منتقديه

بالفيديو: زوج مذيعة LTC يطلقها على الهواء بإتصال هاتفي.. وزميلتها في الاستوديو ترد “في داهية” وتكشف التفاصيل

بالفيديو: زوج مذيعة LTC يطلقها على الهواء بإتصال هاتفي.. وزميلتها في الاستوديو ترد “في داهية” وتكشف التفاصيل

بالفيديو.. بعد حكم الإعدام.. أبرز دعوات وجدي غنيم "المحرضة"

بالفيديو.. بعد حكم الإعدام.. أبرز دعوات وجدي غنيم "المحرضة"