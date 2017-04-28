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سر ''الحقيبة السوداء'' في يد بابا الفاتيكان - (صور)

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سر ''الحقيبة السوداء'' في يد بابا الفاتيكان - (صور) سر ''الحقيبة السوداء'' في يد بابا الفاتيكان - (صور)

وصل البابا فرانسيس الأول إلى مطار القاهرة، فيما ظهر حاملا حقيبة سوداء في يده اليسرى، وأثناء إلقاءه السلام على المضيفات قبل النزول إلى أرض .

"سر الحقيبة السوداء".. سؤال طرحه أحد الصحفيين من البرازيل، خلال جولته الأولى عقب التنصيب. اللقاء كان في أغسطس 2013، خلال اليوم العالمي للشباب هناك، حيث سُئل البابا عما يحمله في حقيبته، التي يحملها دوما خلال زياراته الخارجية.

"لم أحمل مفتاح القنبلة الذرية!، أنا احمل حقيبتي دوما عندما أسافر".. بهذا رد البابا فرانسيس على السؤال عما يحمله في حقيبته. وتابع "أحمل بها أداة الحلاقة الخاصة بي، والأجندة الخاصة بي، وكتاب الصلوات اليومية، وهناك كتاب للقراءة، وأخذ أيضا نسخة من هذا الكتاب لمن أزورهم".. بهذا المقطع رد البابا على سؤال حقيبته السوداء.

وتابع ردا على هذا السؤال "يجب أن نكون طبيعيين.. وأحمل الحقيبة دائما عندما أسافر".

رواية البابا تناقلتها وكالات ومواقع إخبارية، وكذلك "روس فلورس"، مراسلة سي إن إن، خلال زيارة البابا فرانسيس إلى نيويورك في سبتمبر 2015.

 

 

يزور البابا فرانسيس أرض مصر للمرة الأولى، ويهدف من خلالها إلى تثبيت دعائم الحوار بين الأديان السماوية.

واستعدت مصر مبكرًا لتلك "الزيارة التاريخية"، إذ عززت قوات الجيش والشرطة من تواجدهما في المناطق التي سيمر بها بابا الفاتيكان، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح ، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما يُلقى كلمة بالمؤتمر العالمي للسلام.

 

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المصدر : مصراوى

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