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المستشفي الهندي تستدعي الشرطة لشقيقة “إيمان عبد العاطي” .. وقرار بوقف علاجها بالهند ونقلها إلى مستشفي أبو ظبي الأسبوع المقبل

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المستشفي الهندي تستدعي الشرطة لشقيقة “إيمان عبد العاطي” .. وقرار بوقف علاجها بالهند ونقلها إلى مستشفي أبو ظبي الأسبوع المقبل المستشفي الهندي تستدعي الشرطة لشقيقة “إيمان عبد العاطي” .. وقرار بوقف علاجها بالهند ونقلها إلى مستشفي أبو ظبي الأسبوع المقبل

شهدت تطورات الحالة الصحية لأسمن امرأة في العالم، أزمة جديدة اليوم أوشكت على إنهاء حياته لولا إنقاذ العناية الإلهية لحياتها، كما استدعت إدارة المستشفي “سيفي ” الهندية، الشرطة لشقيقة المواطنة المصرية “إيمان عبدالعاطي” والتي تدعي شيماء.

حيث نشر “Zee News”، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن إدارة مستشفي “سيفي ” الهندية، استدعت الشرطة لشقيقة أسمن فتاة في العالم نظرا لإصابتها بأزمة صحية كادت أن تنهي حياتها نظرا لأن شقيقتها قامت بإعطائها بضع قطرات من الماء، وأكدت إدارة المستشفي أن الفريق الطبي قد حذر شقيقتها من تناول إيمان الماء.

في حين أن شقيقتها أكدت أن الفريق الطبي القائم على علاج “إيمان” لم يقوم بإبلاغها بهذا الأمر، مؤكده أنها تلقت رسالة من الطبيب الهندي مفزال لاكدوالا، أنه أعطي إيمان قطعة من الشيكولاتة في يوم 11 أبريل وأن إيمان فرحت بها كثيرا، لذلك حينما طلبت إيمان المياه اليوم سقيتها بعض قطرات.

وأكدت شقيقة المواطنة المصرية إيمان عبد العاطي، أنه لم يخطر في بالها أبدا أن هذه القطرات القليلة من المياه سوف تسبب أزمة صحية كبيرة لشقيقتها، وأكد الدكتور حوزفة الشهابي، أن إيمان لا يمكنها أن تشرب الماء، لأنه يمكن أن يصل إلى رئتيها.

 

المصدر : مصرفايف

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