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مع اقتراب شهر رمضان.. ارتفاع أسعار اللحوم لـ 140 جنيهًا والدواجن لـ 30 جنيهًا في الأسواق

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مع اقتراب شهر رمضان.. ارتفاع أسعار اللحوم لـ 140 جنيهًا والدواجن لـ 30 جنيهًا في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.. ارتفاع أسعار اللحوم لـ 140 جنيهًا والدواجن لـ 30 جنيهًا في الأسواق

شهدت اللحوم والدواجن ارتفاعًا ملحوظًا، في الأسواق، اليوم الجمعة، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 140 جنيهًا، والضأن 120 جنيهًا، والكبدة سجلت 150 جنيهًا، والبوفتيك بـ150 جنيهًا، والبتلو بـ180 جنيهًا ، واللحم الجاموسى والجملي بـ 60 جنيهًا للكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا، وسجل سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء 30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو جرام الدواجن البلدي 31 جنيهًا، مع توقعات بمزيد من ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك بنسبة 15% وفقًا للدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن  بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

 

ومن جانبه قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم في ارتفاع مستمر وليس هناك أي توقعات بانخفاضها خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن السبب في زيادة الأسعار بهذا الشكل يرجع إلى قلة المعروض وزيادة الطلب إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأكد شرف أن السبيل الوحيد للحد من ارتفاع اﻷسعار بهذا الشكل الجنوني هو ارتفاع معدل استيراد لزيادة المعروض في السوق حتي يتم وضع خطة مُحكمة لضبط الأسعار.

وشهدت أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، ما نتج عنه حالة من الاستياء بين عدد من المواطنين، متخوفين من ارتفاعها مجددًا مع دخول الموسم الرمضاني.

 

 

المصدر : مصرفايف

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