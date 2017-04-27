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عاجل| انفجار ضخم يهز مدينة العريش ووقوع عدد من الضحايا من قوات الشرطة.. والصحة تصدر بيان وتدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى المكان

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عاجل| انفجار ضخم يهز مدينة العريش ووقوع عدد من الضحايا من قوات الشرطة.. والصحة تصدر بيان وتدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى المكان عاجل| انفجار ضخم يهز مدينة العريش ووقوع عدد من الضحايا من قوات الشرطة.. والصحة تصدر بيان وتدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى المكان

بعد يوم واحد فقط من تفجير عناصر أنصار بيت المقدس، لسيارة مفخخة، برفح بسيناء، في تجمع لقبيلة الترابين، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا، ما بين قتيلٍ ومصاب، هز انفجار ضخم منذ قليل مدينة العريش، واسفر عن وقوع عدد من الضحايا، بينما هرعت سيارات الإسعاف على المكان.

وقال مصدر أمني بمدينة العريش، منذ قليل: “إن ضحايا تفجير مدرعة الشرطة بالعريش هم شهيد واثنان مصابان جرى نقلهم للمستشفى العسكري بالعريش، وجار التعرف على هوية الشهيد.

بينما أصيب كلاً من:

  • أمين شرطة “محمد ممدوح شرشوح”، 30 عامًا من البحيرة، بشظايا متفرقة بالجسد.
  • ومساعد شرطة “أحمد علي إبراهيم”، 46 عامًا، من الشرقية، بحروق في الظهر وشظايا متفرقة بالجسد”.
  • وإصابة مدني آخر في الحادث، نُقل لمستشفى العريش العام.

 

المصدر : مصرفايف

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