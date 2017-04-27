8 معلومات عن أقدم مطارات الإسكندرية الذي رفض السيسى تشغيله.. ''صور''

شيماء مصطفى

"لن نستطيع استخدام هذا المطار لأسباب كثيرة، أرجوا أن تعفونى من ذكرها".. هكذا علّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدم رغبته في تشغيل مطار النزهة في الإسكندرية خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الدورى الثالث للشباب.

حالة من الجدل سيطرت على مواطنى الإسكندرية بعد كشف "السيسى" وجود دراسة لإنشاء امتداد أو مدينة جديدة على أرض المطار، نظرًا لكون مطار النزهة تم تطويره مؤخرًا بتكلفة تزيد على 300 مليون جنيه وكان مقرر افتتاحه العام الجاري.

ويستعرض "مصراوى" 10 معلومات عن المطار "الحائر" بين الهدم والتطوير وأصبح نموذجًا سيئا لتضارب القرارات وإهدار المال العام:

1- أنشىء مطار "النزهة" أو "الإسكندرية" عام 1947 ويعد أول وأقدم مطار فى الإسكندرية، ويستوعب 600 راكب/ ساعة.

2- يبعد نحو 6 كيلو مترات عن وسط مدينة الإسكندرية حيث يقع في ملتقى طريقي "الإسكندرية – القاهرة" الزراعي والصحراوي.

3- تبلغ مساحته 650 فدان، ويتكون المطار من مبنى للركاب يحتوي على صالتين واحدة للسفر والثانية للوصول، بالإضافة إلى مكاتب شركات الطيران والعديد من الخدمات الأخرى مثل البنوك والكافيتريات، وصالة للشحن الجوي، ومبنى للسوق الحرة، ونادي الإسكندرية للطيران الشراعي.

4- في 1 يناير 2012 أغلقت وزارة الطيران المدني مطار النزهة الدولي أمام حركة الطيران ونقلت رحلاتها إلى مطار برج العرب الذي يبعد عن الإسكندرية 49 كليومترا، تمهيدا لتطويره مع الحفاظ علي المبني التاريخي للمطار.

5- ووفقا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يتضمن مشروع تطوير المطار الذى تنفذه رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 300 ألف راكب إلى 2 مليون راكب سنويا بتكلفة 300 مليون جنيه.

6- اسندت وزارة الطيران مشروع تطوير المطار إلى شركة بن لادن السعودية بعد عملية طرح مناقصة المشروع علي عدد من الشركات.

7- مع انتهاء أعمال تطوير المطار حيث كان من المقرر افتتاحه خلال الربع الأول من العام الجارى، قال شريف فتحى، وزير الطيران:" المسئول الذى اتخذ قرار تطوير مطار النزهة كان غير موفقا .. مطار النزهة محتاج نزهة"، مشيرا إلى أن الاستثمار فيه كان غير موفق.

8 – لا تعد خطة "السيسى" لعدم تشغيل المطار وإعادة استغلال أرضه جديدة، حيث سبق وكشف الفريق أحمد شفيق وزير الطيران الأسبق عن وجود نية لهدمه نظرًا للزحف العمراني وارتفاعات العقارات الملاصقة له مما أدى لفقد أكثر من ممر ملاحى فوق المطار بما لا يسمح باستقبال الطائرات الكبيرة.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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