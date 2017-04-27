ردود مثيرة من نشطاء تويتر على تساؤل حمزة عن ما يريدونه من رئيس مصر القادم.. “ما بيهرتلش بيعرف كلمتين إنجليزي يدي العيش لخبازه مش للجيش”

شيماء مصطفى

طرح الناشط السياسي والمهندس الاستشاري “ممدوح حمزة”، تساؤلا حول صفات رئيس مصر القادم، من خلال تغريدة قام بنشرها على حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة تويتر، “ماذا يريد أغلبية الشعب من رئيس مصر القادم؟”.

وعلق “حمزة” على سؤاله بقوله، أنه سيجمع الآراء في ورقة لتكون أساس البرنامج الانتخابي، لتشجيع المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2018 المقبل، مشيرا إلى أنه يريد من هذه الفكرة تجنب ما حدث، بعد الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” والرئيس الأسبق “محمد مرسي”.

وجاءت ردود النشطاء على تويتر على سؤال الناشط السياسي “ممدوح حمزة” مثيرة، حيث قال أحدهم عن ما يريده من رئيس مصر القادم، “ما بيهرتلش، بيعرف كلمتين إنجليزي، أي كيو فوق المتوسط بشوية، يدي العيش لخبازه مش للجيش، يحط التعليم والصحة والسياحة والعدالة على قائمة أولوياته”.

كما طالب أحد النشطاء رئيس مصر القادم بأن يكون “التعليم هدفه الأول دولة سيادة قانون عادل بيحكم الكل محاربة الفساد والبدء من فوق لتحت مش العكس” بينما قال آخر “أول حاجة ينجح في مواجهة الآلة الإعلامية الجبارة التي تشوه من يظهر ويتعاطف الشعب معه حتى لو من رجال السلطة الحالية”.

وأضاف أحد النشطاء “رئيس يدرك يحترم قيمة وحق الإنسان يسعى لسعادة كل إنسان المصلحة العامة يشعر بإنجازاته المواطن الفقير ويهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة” وقال آخر “الاهتمام بالتعليم الاعتماد على الشباب فقط تجديد الخطاب الديني والإعلامي إلغاء التجنيد الإجباري إعادة هيكلة الداخلية”.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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