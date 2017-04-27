لاتدفع فاتورة الكهرباء بعد الآن.. قم أنت ببيع الكهرباء للدولة

شيماء مصطفى

يمكنك الآن ألا تدفع فاتورة الكهرباء مجدداً، بل يمكنك أيضا بيع الكهرباء للدولة، ووداعاً لجميع مشكلات إنقطاع التيار الكهربائي، ليست مزحة بل حقيقة حدثت بالفعل، فقد صدر بالفعل أول شيك لمواطن مصري اسمه هشام توفيق ، بمبلغ 1874.08 جنيه مصري، حيث أنه قام ببيع فائض الطاقة الكهربائية للحكومة عن طريق محطة الطاقة الشمسية التي أقامها فوق سطح منزله.

يذكر أن أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية تم إنشاؤها أعلى سطح منزل المواطن هشام توفيق في التجمع الخامس في شهر يناير من عام 2015 وكانت قدرتها 6 كيلو وات، وتم إيصالها بالشبكة القومية للكهرباء فى شهر مارس من العام ذاته ،وقد تم احتساب الشيك وفقاً لقانون تعريفة الكهرباء الذي صدر في أكتوبر عام 2014.

بلغت تكلفة المشروع حوالي 65 ألف جنيه، ويقدر عمر هذه المحطة بحوالي 25 عاماً، و تبلغ قيمة العائد المتوقع سنوياً حوالي 11 ألف جنيها ، أي حوالي 916 جنيهًا شهريًا، إن كنت ترغب فى إنشاء واحدة يمكنك أن تتعاقد مع الشركات المرخصة من هيئة الطاقة المتجددة، علماً بأن تركيب العداد يستغرق حوالي شهرين ونصف ،وتحتاج المحطة إلى 60 متر تقريباً.

تقدمت الشركة بطلب باسم هشام توفيق لشركة توزيع الكهرباء كي يتم ربط المحطة الخاصة به بالشبكة القومية للكهرباء ، وقد أرسلت الشركة القومية للكهرباء لجنة تعاين التيار وتختبر خصائصه ، ثم أصدرت تقرير مفاده أن التيار الناتج عن هذه المحطة مضاهى تماماً للتيار الخاص بالشبكة القومية للكهرباء.

قامت الحكومة بتحديد تعريفة ثابتة لشراء الكيلو وات من المحطات المنزلية وفقاً لقدرة هذه المحطة ، فالمحطة إلى قدرتها 10 كيلو وات بـ 84.8 قرشا، والمحطات الأقل من 200 كيلو وات ب 90 قرش ، والمحطات بين 200 إلى 500 وات 97.3 قرشا.

يتم إرسال شيك بنكي باسم صاحب المحطة المنزلية كل ثلاثة أشهر وفقاً للتعريفة المحددة.

طريقة الاشتراك في محطة الطاقة الشمسية

يمكن للمواطن الراغب في عمل محطة طاقة شمسية فوق منزله أن يقوم بالتوجه إلي مقر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الموجود في شارع إبراهيم أبو النجا بمنطقة مدينة نصر.

قم بالاستعلام عن الشركات المعتمدة من قبل الهيئة، وسيعطيك المسؤل أرقام هواتف تلك الشركات وعناوينها، وذلك لتركيب محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الشرائح الشمسية فوق سطح منزلك.

يجب عليك الذهاب إلي الشركة ودفع التكاليف الخاصة بتركيب المحطة الشمسية، وتبلغ تكلفتها حوالي 65 ألف جنيه، و عمر المحطة الافتراضي حوالي 25 عامًا.

في الغالب لا تحتاج المحطة صيانة كبيرة، ومن المتوقع أن المشروع سيحقق عائد سنوي يقدر بنحو 11 ألف جنيه.

فيديو تجربة المواطن في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية

*الفيديو من قناة الوطن

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads