تعرف على 7 فوائد صحية مثيرة للدهشة للموز ذو البقع البنية تجعلك لن تتجنبه بعد الآن !

سمر العشري

يعتبر الموز من أكثر الفواكه شعبية في جميع أنحاء العالم ، بل الولايات المتحدة هى الأكثر إستهلاكا للموز عن التفاح والبرتقال . والموز يحتوي على العديد من المغذيات والفيتامينات والألياف والسكريات الطبيعية مثل الفركتوز والسكروز . ولكن في بعض الأحيان شكل الموز والذي يغطيه البقع البنية تفقد جاذبيتها لدى بعض الناس . ولكن هذا النوع من الموز يحتوي على أفضل الفوائد الصحية .

هنا سنتعرف على بعض الفوائد الصحية المدهشة عن الموز ذو البقع البنية :

1- يعزز قدرة جهاز المناعة لمحاربة الخلايا السرطانية

في بحث علمي من اليابان ، أن البقع الداكنة في الموز تنتج مادة تسمى TNF- Tumor Necrosis Factor ، وهى لديها قدرة على محاربة الخلايا السرطانية . وتساعد تلك المادة في التواصل بين الخلايا في الجهاز المناعي وتوجه حركاتها نحو الخلايا المصابة وتساعد في وقف توسع الخلايا الغير طبيعية عن طريق التسبب في موت الخلايا . وبما أن الموز معروف كمضادات أكسدة ، فإن TNF بالأشتراك مع المضادات الأكسدة تعزز الجهازالمناعي ويزيد أيضاً من خلايا الدم البيضاء . ومضادات الأكسدة أيضا تساعد على قتل الجذور الحرة التي تشكل الخلايا السرطانية .

2- يخفف من حرقة المعدة

الموز الذي يغطيه البقع البنية غني بالبوتاسيوم – معدن قلوي مع pH من 14 . لذلك يساعد على تصحيح الحموضة بشكل كلي في المعدة ويقلل من أعراض حرقة المعدة .

3- يسيطر على ضغط الدم

كما ذكر سابقا إحتواء الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفض في الصوديوم ، وبالتالي يساعد على تنظيم ضغط الدم .

4- حماية من فقر الدم

الموز بالبقع البنية يحتوي على كميات عالية من الحديد والبوتاسيوم ، مما يزيد الهيموجلوبين والذي يعزز إمدادات الدم ويساعد الجسم على مكافحة فقر الدم “أنيميا” .

5- من الأطعمة التي يجب أن تؤكل عند الإكتئاب

Serotonin سيروتونين هو ناقل عصبي في المخ يجعل الناس تشعر بالإسترخاء والسعادة ، ويحسن المزاج . والموز الذي يحتوي على البقع الداكنة ذو مستويات عالية من التربتوفان tryptophan ، والتي يتم تحويلها إلى ستروتونين من قبل أجسامنا . وفي الواقع يعتبر الموز من أفضل الأطعمة لمكافحة الإكتئاب .

6- لتحسين عملية الهضم

الموز مع البقع البنية مصدر ممتاز للألياف الغذائية والذي يساعد على تنظيم عملية الهضم . كما أنه يحتوي على مادة تسمى البكتين – نوع من الألياف التي تغير نسيج الموز عندما ينضج ويجعلها أكثر مرونة . وبسبب هذا ، هو ممتاز للهضم والحد من الإمساك .

7- يساعد في خفض درجة حارة الجسم وخاصة إذا كنت بالخارج

يوجد جزئ قابض يسمى tannin في الموز الناضج . وعندما تستهلك الأطعمة القابضة ، يؤدي لزيادة إمتصاص الماء من الجسم . وهذا الإمتصاص يزيد من محتوى الماء في الخلايا والذي بدورها تحافظ على درجة حرارة الجسم .

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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