أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: خفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة ناشئة

عاطفياً: تتلقى معلومات خاصة جداً عن زوجك أو حبيبك، وقد تواجهه بأمر ما أو تصاب بخيبة أمل

صحياً: كن متأنياً، قد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى