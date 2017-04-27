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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا
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الجمعة 28 أبريل 2017 10:08 صباحاً
فيديو.. برلماني عن خفض سن القضاة: «حريق جديد في طريق مصر المكتظ بالحرائق»
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الجمعة 28 أبريل 2017 10:08 صباحاً
فيديو.. أسامة كمال: الاستثمار لا يحتاج إلى وزارة بل «مناخ مناسب»
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الجمعة 28 أبريل 2017 10:08 صباحاً
إبراهيم سعيد لـ«المعلم»: «ابعد».. جميع المواهب اعتزلت ومحدش هيساعدك
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الجمعة 28 أبريل 2017 09:54 صباحاً
للرجل.. 5 أمور ''غير متوقعة'' لا تحبها المرأة في مظهرك
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الجمعة 28 أبريل 2017 09:07 صباحاً
فيديو.. «قضاة مجلس الدولة»: لا حرية ولا كرامة لمواطن بعد «السلطة القضائية»
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الجمعة 28 أبريل 2017 09:05 صباحاً
فيديو.. مقدم قانون «خفض سن القضاة»: هذه هي «العدالة الناجزة»
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الجمعة 28 أبريل 2017 09:05 صباحاً
فيديو| إبراهيم سعيد: سعيد بمشواري الكروي.. وغير نادم على الرحيل من الأهلي
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الجمعة 28 أبريل 2017 08:53 صباحاً
مدرب إشبيلية: حافز انتزاع المركز الثالث من أتليتكو يعطينا دفعه قوية
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الجمعة 28 أبريل 2017 08:32 صباحاً
ترامب: واشنطن تخسر أموالا هائلة للدفاع عن السعودية
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الجمعة 28 أبريل 2017 07:24 صباحاً
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الشيخ خالد الجندي: تطبيق الزكاة يحل أزمة الفقر في مصر - لعلهم يفقهون
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DMC
الخميس 27 أبريل 2017 05:30 مساءً
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