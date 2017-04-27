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تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر

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تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر

مصراوي Masrawy

حبس قيادات أولتراس أهلاوي

كتب – محمود السعيد:
قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله، المحامي العام الأول، اليوم الخميس، تجديد حبس ٨ من أعضاء رابطة "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على التظاهر.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار هيثم أبوضيف للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (أولتراس أهلاوي )، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول علي ترخيص بذلك، والتحريض علي التظاهر يوم ذكري مذبحة بورسعيد.
وكشف المحامي محمد رشوان أن الأحراز في القضية مطبوعات الأهلي وشماريخ وطبلة.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من رؤساء أقسام المباحث لبيان تفاصيل واقعة الضبط والاتهامات الموجهة للشباب.

وأعلنت رابطة "أولتراس أهلاوي" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيبوك"، إلقاء قوات الأمن القبض على مجموعة من قيادات الرابطة "كابوهات" فجر اليوم من منازلهم.

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مصراوي Masrawy

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