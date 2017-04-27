أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا -
فيديو.. برلماني عن خفض سن القضاة: «حريق جديد في طريق مصر المكتظ بالحرائق» -
فيديو.. أسامة كمال: الاستثمار لا يحتاج إلى وزارة بل «مناخ مناسب» -
إبراهيم سعيد لـ«المعلم»: «ابعد».. جميع المواهب اعتزلت ومحدش هيساعدك -
للرجل.. 5 أمور ''غير متوقعة'' لا تحبها المرأة في مظهرك -
فيديو.. «قضاة مجلس الدولة»: لا حرية ولا كرامة لمواطن بعد «السلطة القضائية» -
فيديو.. مقدم قانون «خفض سن القضاة»: هذه هي «العدالة الناجزة» -
فيديو| إبراهيم سعيد: سعيد بمشواري الكروي.. وغير نادم على الرحيل من الأهلي -
مدرب إشبيلية: حافز انتزاع المركز الثالث من أتليتكو يعطينا دفعه قوية -
ترامب: واشنطن تخسر أموالا هائلة للدفاع عن السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017

  • DMC
  • 61
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - أراء أهالي الإسماعيلية في المؤتمر الوطني الثالث للشباب

مساء dmc - أراء أهالي الإسماعيلية في المؤتمر الوطني الثالث للشباب

مساء dmc - الرئيس السيسي يكرم صاحب فكرة أول مجلة بطريقة برايل

مساء dmc - الرئيس السيسي يكرم صاحب فكرة أول مجلة بطريقة برايل

مساء dmc - أحمد رياض : السيسي شخصية إستثنائية وهو إنسان بدرجة رئيس جمهورية

مساء dmc - أحمد رياض : السيسي شخصية إستثنائية وهو إنسان بدرجة رئيس جمهورية

مساء dmc - أحمد نصر الله : شباب الأحزاب لم يشاركوا في تنظيم المؤتمر لكنهم ساهموا بإثراء النقاش

مساء dmc - أحمد نصر الله : شباب الأحزاب لم يشاركوا في تنظيم المؤتمر لكنهم ساهموا بإثراء النقاش