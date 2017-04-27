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عاجل .. بيان وقرار حاسم من وزارة الخارجية عقب استقاله الفريق الطبي الهندي المعالج لـ “إيمان” .. وتعلن رسميا عن تطورات وضعها الصحي

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عاجل .. بيان وقرار حاسم من وزارة الخارجية عقب استقاله الفريق الطبي الهندي المعالج لـ “إيمان” .. وتعلن رسميا عن تطورات وضعها الصحي عاجل .. بيان وقرار حاسم من وزارة الخارجية عقب استقاله الفريق الطبي الهندي المعالج لـ “إيمان” .. وتعلن رسميا عن تطورات وضعها الصحي

أكد السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن الوزارة تتابع عن كثب جميع التطورات الوضع الصحي لأسمن امرأة في العالم، الفتاة المصرية إيمان عبد العاطي، لحظة بلحظة منذ بداية رحلة علاجها في مستشفى Saifee بمدينة مومباي بالهند.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن الخارجية تتابع تطورات نقل المصرية إيمان عبدا العاطي إلى مستشفي أبو ظبي من أجل استكمال علاجها خاصة بعد تقديم الفريق الطبي استقاله جماعية، مشيرا إلى إن الوزارة كانت قد أصدرت توجيهات إلى كل من السفارة في نيودلهي والقنصلية في مومباي لتقديم جميع أوجه المساعدات والتسهيلات للمواطنة إيمان عبد العاطي.

وفيما يتعلق بوضعها الصحي، أكد أنه تم التواصل مع إدارة المستشفي كما عقد القنصل المصري في مدينة مومباي زيارة للمشفي يوم الثلاثاء، أول أمس، وتم التأكد من أن ما تعاني منه إيمان هو نتيجة آثار جلطة أصيبت بها منذ 3 سنوات أفقدتها الحركة في الجانب الأيمن.

كما أضافت إدارة المستشفي، للقنصل المصري في مدينة مومباي، أنه تم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي على أسمن امأة في العالم، وتبين عدم وجود أي جلطات جديدة أصيبت بها، كما أكدت المستشفي أنها تعاني من مضاعفات ولكنها جميعا تحت السيطرة.

 

 

 

المصدر : فايف

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