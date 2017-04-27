بالفيديو || الغيطي يهاجم أحمد موسى : مطبلاتي وعايز ينسب نفسه للنظام

سمر العشري

أشاد الإعلامي محمد الغيطي، بخطاب المصارحة الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، أمام المشاركين في مؤتمر الشباب الثالث المقام في الإسماعيلية.

وعلق «الغيطي» خلال برنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC»، على حديث فتاة شمال سيناء والتي اتهمت فيه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، بتحريضه على أهل شمال سيناء، قائلا: «مطبلاتي وعايز ينسب نفسه على النظام، ومسطح طول عمره وأمثاله قرف للمهنة».

وقال: «الرئيس كان بيدافع عن الإعلام والإعلاميين بسبب أمثال هؤلاء الإعلاميين المطبلاتية».

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads