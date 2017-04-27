أخبار عاجلة

تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر -
وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام -
مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية" -
توريد 23120 طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
بالصور.. هكذا تنسقين "البنطلون" الأسود القماش مع ملابسك -
دراسة توضح هل إستخدام رقائق الألومنيوم آمن وصحي أم لا ؟!! -
8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

شاهد || إسراء عبدالفتاح ترد علي منتقديها .. وتكشف حقيقة إجبارها على الزواج من حمدي الميرغني

Google+ Print
شاهد || إسراء عبدالفتاح ترد علي منتقديها .. وتكشف حقيقة إجبارها على الزواج من حمدي الميرغني شاهد || إسراء عبدالفتاح ترد علي منتقديها .. وتكشف حقيقة إجبارها على الزواج من حمدي الميرغني

نفت الفنانة الشابة إسراء عبدالفتاح ما تردد عن إجبارها على الزواج من الفنان حمدي الميرغني.
 
وقالت إسراء عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور «إنستجرام»: «أهم ورقة مضيتها في حياتي.. عمري ما حبيت غيرك أحلي وأهم يوم في حياتي يوم ما بقيت مراتك، أهم وأحلي وأغلى لقب في حياتي مدام حمدي الميرغني".
 
وأضافت: «لكل الناس اللي بتقول إني كنت متضايقة ومكنتش مبسوطة، أقسم بالله أنا عمري ما كنت مبسوطة ولا فرحانة ولا بضحك من قلبي غير يوم كتب كتابي.. لكل الناس اللي أنا مش فاهمة هما متضايقين ليه، ربنا يرزقكوا بحد يعملكم أضعاف اللي اتعملي ويفرحكم أضعاف فرحتي».

اقرأ أيضا: بالصور.. سر عدم ابتسام إسراء عبد الفتاح في صور عقد قرانها

وتابعت: «والناس اللي بتقول إني كنت مجبرة على الجواز، ده الراجل اللي اخترته بكامل إرادتي اللي قلبي وعيني مبيشوفوش حد غيره ربنا يخليك ليا يا حمدي ويبعد عننا الناس اللي مش فرحانة بفرحتنا».
 
يذكر أن الثنائى احتفلا بعقد قرانهما يوم الإثنين الماضى بمسجد المشير طنطاوى بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عائلتهما، ونجوم ، وعدد من نجوم الفن.
 
إسراء عبدالفتاح تكشف حقيقة إجبارها على الزواج من حمدي الميرغني
 
 

 

 

 

 

 

 

المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
اشرف عبدالباقي: لهذا السبب لايسافر علي ربيع مع "مسرح مصر"

اشرف عبدالباقي: لهذا السبب لايسافر علي ربيع مع "مسرح مصر"

اشرف عبدالباقي يتحدث عن عائلة زيزو مسرح مصر

اشرف عبدالباقي يتحدث عن عائلة زيزو مسرح مصر

«مصطفى الأسطى وإحنا صبيانه»| نجم مسرح مصر يكشف تفاصيل عملهم بـ«النقاشة» قبل الشهرة

«مصطفى الأسطى وإحنا صبيانه»| نجم مسرح مصر يكشف تفاصيل عملهم بـ«النقاشة» قبل الشهرة

بالصور.. الأفراح تحلق حول نجوم ''مسرح مصر''.. قصة حب جديدة تتوج بالخطوبة

بالصور.. الأفراح تحلق حول نجوم ''مسرح مصر''.. قصة حب جديدة تتوج بالخطوبة