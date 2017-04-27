شاهد || إسراء عبدالفتاح ترد علي منتقديها .. وتكشف حقيقة إجبارها على الزواج من حمدي الميرغني

سمر العشري

نفت الفنانة الشابة إسراء عبدالفتاح ما تردد عن إجبارها على الزواج من الفنان حمدي الميرغني.

وقالت إسراء عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور «إنستجرام»: «أهم ورقة مضيتها في حياتي.. عمري ما حبيت غيرك أحلي وأهم يوم في حياتي يوم ما بقيت مراتك، أهم وأحلي وأغلى لقب في حياتي مدام حمدي الميرغني".

وأضافت: «لكل الناس اللي بتقول إني كنت متضايقة ومكنتش مبسوطة، أقسم بالله أنا عمري ما كنت مبسوطة ولا فرحانة ولا بضحك من قلبي غير يوم كتب كتابي.. لكل الناس اللي أنا مش فاهمة هما متضايقين ليه، ربنا يرزقكوا بحد يعملكم أضعاف اللي اتعملي ويفرحكم أضعاف فرحتي».

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وتابعت: «والناس اللي بتقول إني كنت مجبرة على الجواز، ده الراجل اللي اخترته بكامل إرادتي اللي قلبي وعيني مبيشوفوش حد غيره ربنا يخليك ليا يا حمدي ويبعد عننا الناس اللي مش فرحانة بفرحتنا».

يذكر أن الثنائى احتفلا بعقد قرانهما يوم الإثنين الماضى بمسجد المشير طنطاوى بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عائلتهما، ونجوم مسرح مصر ، وعدد من نجوم الفن.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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