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بالفيديو || السيسي عن «تيران وصنافير» : «إحنا لسه راجعين»

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بالفيديو || السيسي عن «تيران وصنافير» : «إحنا لسه راجعين» بالفيديو || السيسي عن «تيران وصنافير» : «إحنا لسه راجعين»

علّق الرئيس عبدالفتاح ، علي سؤال حول ملف ترسيم الحدود ضاحكًا: «إحنا لسه راجعين»، موضحًا أنه عقب طرح هذا الموضوع مع الأشقاء تم اطلاعهم أن الدولة المصرية دولة مؤسسات تعمل وفق إطار مؤسسي وبالتالي قامت السلطة التنفيذية بدورها ويتبقى سلطة القضاء الذي نحترمه ونقدّره ونحترم قراراته. 
 
وأضاف الرئيس خلال مشاركته في مؤتمر الشباب المنعقد بمحافظة الإسماعيلية، بأن حكم المحكمة هو الفيصل في الأمر، والجميع عمل بأمانة ووطنية دون مجاملة، لافتًا إلي أنه لا يستطيع أحد أن يُجامل بمتر أرض واحد وكافة الأمور الفنية تمر وفقًا لقواعد قانونية ودستورية. 
 
وتابع قائلًا: خلصت اللي عليّا ويتبقي الجزء الخاص بالبرلمان والقضاء، ولا نتدخل في أي سلطة منهما.
 
 
 
 

صدى البلد

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