أخبار عاجلة

تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر -
وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام -
مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية" -
توريد 23120 طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
بالصور.. هكذا تنسقين "البنطلون" الأسود القماش مع ملابسك -
دراسة توضح هل إستخدام رقائق الألومنيوم آمن وصحي أم لا ؟!! -
8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحباط بيع 35 طن سكر مدعم بالسوق السوداء في القاهرة (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحباط بيع 35 طن سكر مدعم (1)إحباط بيع 35 طن سكر مدعم (1)

إحباط بيع 35 طن سكر مدعم (2)إحباط بيع 35 طن سكر مدعم (2)

إحباط بيع 35 طن سكر مدعم (3)إحباط بيع 35 طن سكر مدعم (3)

كتب – فتحي عمر:

أحبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تهريب وبيع 35 طن سكر مدعم بالعاصمة، حاول 86 بقال تخزينهم وبيعهم بالسوق السوداء.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن مباحث ، شنت حملة تموينية مكبرة بمناطق العاصمة؛ نجحت خلالها في إحباط 86 قضية تموينية متنوعة، وضبطت خلالها طن زيت طعام و3 أطنان أرز و5 طن دقيق مدعم.

وداهم رجال مباحث التموين مخزن تعبئة مواد غذائية، يديره "محمد.ح"، 38 سنة، بمنطقة الزاوية الحمراء، بداخله كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم العثور بداخله على 8 أطنان سكر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو || وزير التموين يكشف حقيقة زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان

بالفيديو || وزير التموين يكشف حقيقة زيادة حصة الفرد من السلع التموينية خلال شهر رمضان

بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين بزيادة الدعم إلى هذا الرقم

بشرى سارة من وزارة التموين للمواطنين بزيادة الدعم إلى هذا الرقم

8 الصبح - حوار خاص مع د/على مصيلحي وزير التموين للحديث عن أزمة إرتفاع أسعار السلع

8 الصبح - حوار خاص مع د/على مصيلحي وزير التموين للحديث عن أزمة إرتفاع أسعار السلع

8 الصبح - د/على مصيلحي يتحدث عن خطة توزيع السلع فى شهر رمضان والمنتجات المقرر زيادتها فى التموين

8 الصبح - د/على مصيلحي يتحدث عن خطة توزيع السلع فى شهر رمضان والمنتجات المقرر زيادتها فى التموين