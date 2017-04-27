إحباط بيع 35 طن سكر مدعم بالسوق السوداء في القاهرة (صور)

كتب – فتحي عمر:

أحبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تهريب وبيع 35 طن سكر مدعم بالعاصمة، حاول 86 بقال تخزينهم وبيعهم بالسوق السوداء.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن مباحث التموين، شنت حملة تموينية مكبرة بمناطق العاصمة؛ نجحت خلالها في إحباط 86 قضية تموينية متنوعة، وضبطت خلالها طن زيت طعام و3 أطنان أرز و5 طن دقيق مدعم.

وداهم رجال مباحث التموين مخزن تعبئة مواد غذائية، يديره "محمد.ح"، 38 سنة، بمنطقة الزاوية الحمراء، بداخله كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم العثور بداخله على 8 أطنان سكر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.