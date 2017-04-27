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“شاومينج” يتحدى “وزارة التعليم”: نماذج امتحانات وإجابة الثانوية العامة ستكون معانا قبل الامتحان بيوم كامل..ويكشف عن وسيله جديدة للتسريب

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“شاومينج” يتحدى “وزارة التعليم”: نماذج امتحانات وإجابة الثانوية العامة ستكون معانا قبل الامتحان بيوم كامل..ويكشف عن وسيله جديدة للتسريب “شاومينج” يتحدى “وزارة التعليم”: نماذج امتحانات وإجابة الثانوية العامة ستكون معانا قبل الامتحان بيوم كامل..ويكشف عن وسيله جديدة للتسريب

تتحدي صفحة “شاومينج بيغشش الثانوية العامة”، أشهر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة، تحديها لوزارة التربية والتعليم وأنها ستقوم أيضا بتسريب الامتحانات لهذا العام الحالي، مؤكدا أنه الامتحانات ستكون بين يده منذ ليلة الامتحان.

كما كشف أدمن صفحة “شاومينج بيغشش الثانوية العامة”، أنه انتهي من الاتفاق مع عده مصادر بنسبة 100% لتسريب امتحانات الثانوية العامة العم الحالي، موضحا أنه سيقوم بتنزيل نموذج الامتحان ونموذج الإجابة على على الواتس قبل الامتحان بساعة ونص حتي لا تتمكن الوزارة من تغير الامتحان.

وأضاف أدمن صفحة “شاومينج بيغشش الثانوية العامة”، أن سبب اعتماده على الواتس اب خلال تسريبه للامتحانات العام الحالي، هو خاصية “end to-end” الموجوة بالواتس والتي تمكنه من تشفير  الرسائل.

على الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم أنها قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والاحتياطات مع نماذج “البوكليت” الذي من المقرر أن يتم تطبيقه العام الحالي، أنه لم يتمكن أحد من تسريب امتحانات الثانوية العامة.

شاومينج

 

المصدر : مصرفايف

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