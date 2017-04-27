6 أطعمة خطيرة تجنب شراءها من السوبر ماركت

شيماء مصطفى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عددا من المنتجات التى يجب تجنب شرائها من السوبر ماركت، لأنها تشكل خطرا على الصحة، وتتضمن هذه المنتجات الآتى:

1.السلطة الجاهزة :

يحذر الأطباء من الطعام الأكثر خطورة وهو ما يتم تقطيعه وتعبئته فى السوبر ماركت، لأنها يمكن أن تكون موطن للبكتيريا الضارة التى تحفز الأمراض المعوية، لذا للبقاء آمنا يجب شراء الخضروات وقم بغسلها جيدا وتناولها فى المنزل.

2.السجق:

أظهرت تقارير منظمة الصحة العالمية أن السجق ومنتجات اللحوم المصنعة الأخرى تثير الخلايا السرطانية فى الجسم، لأنها تحتوى على مواد مثل بنزوبيرين والنيتروزامين وهو مواد قوية مسببة للسرطان وخاصة سرطان الأمعاء، فمن الأفضل شراء قطعة كبيرة من اللحوم الجيدة وطهيها بنفسك فى المنزل.

3.المشروبات المعبأة:

أظهرت الدراسات أن المشروبات المعبأة تتكون معظمها من الماء والسكر وليس بها أى فوائد صحية .

4.الأطعمة التى بها إضافات من الفاكهة:

قد تجد كيك بحشو التوت أو غيرها من الفاكهة وتكون عبارة عن منكهات طعم ومواد حافظة وليست فاكهة طبيعية حقيقة، لأن تكلفتها عالية .

5.المايونيز:

من المعروف أن المايونيز الطبيعى الذى يتم إعداده فى المنزل يتكون من البيض والخل والزيت النباتى والتوابل، لكن المايونيز الذى يتم شراؤه من السوبر ماركت يحتوى على سعرات حرارية عالية من النشا والسكر والدهون والمواد الحافظة ونكهات طعم .

6.الخبز:

الخبز الذى يتم شراؤه من السوبر ماركت مكون من دقيق معدل وراثيا ليبقى فترة أطول وآمن من الحشرات، ويحتوى محسنات طعم وأشياء معدلة وراثيا ليس به أى عناصر غذائية.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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