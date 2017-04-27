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عاجل.. مشاجرة بالسلاح الأبيض بالصعيد تسفر عن مقتل وإصابة 5 أشخاص والأمن يتدخل قبل تحولها لحرب شوارع ويكشف عن السبب

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عاجل.. مشاجرة بالسلاح الأبيض بالصعيد تسفر عن مقتل وإصابة 5 أشخاص والأمن يتدخل قبل تحولها لحرب شوارع ويكشف عن السبب عاجل.. مشاجرة بالسلاح الأبيض بالصعيد تسفر عن مقتل وإصابة 5 أشخاص والأمن يتدخل قبل تحولها لحرب شوارع ويكشف عن السبب

لقي طالب مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرون، نتيجة نشوب مشاجرة أشبه بحرب الشوارع، بميدان العارف التابع لدائرة قسم أول سوهاج، بسبب خلافات المصاهرة فيما بينهم، حيث تمكنت وحدة مباحث القسم برئاسة الرائد “أحمد المولد” من السيطرة على الموقف، قبل أن تتصاعد الأمور ويزداد عدد القتلى والجرحى.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة سوهاج بصعيد اللواء “مصطفى مقبل”، قد تلقى إخطارا من رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج الرائد “أحمد المولد”، يفيد بوقوع مشاجرة بميدان العارف التابع لدائرة القسم، أسفرت عن وفاة طالب وإصابة 4 أشخاص آخرين.

لقي طالب مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرون، نتيجة نشوب مشاجرة أشبه بحرب الشوارع، بميدان العارف التابع لدائرة قسم أول سوهاج، بسبب خلافات المصاهرة فيما بينهم، حيث تمكنت وحدة مباحث القسم برئاسة الرائد “أحمد المولد” من السيطرة على الموقف، قبل أن تتصاعد الأمور ويزداد عدد القتلى والجرحى.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة سوهاج بصعيد مصر اللواء “مصطفى مقبل”، قد تلقى إخطارا من رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج الرائد “أحمد المولد”، يفيد بوقوع مشاجرة بميدان العارف التابع لدائرة القسم، أسفرت عن وفاة طالب وإصابة 4 أشخاص آخرين.

 

المصدر : مصرفايف

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