«الأرصاد الجوية» تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة وتصل لـ42 درجة في تلك المناطق.. وتوجه نصائح هامة للمواطنين

يشهد الطقس في مصر خلال هذه الأيام حالة كبيرة من التقلبات والتي يتميز بها فصل الربيع، حيث ارتفعت درجات الحرارة خلال الأيام ثم انخفضت بعد ذلك وطالبت هيئة الأرصاد من المواطنين عدم تخفيف الملابس.

حيث أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور ” أحمد عبد العال” متوقعاً ارتفاع شديد في درجات الحرارة بداية من غداً الخميس الموافق 27 أبريل، مؤكداً ان درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية.

حيث أكد ريس هيئة الأرصاد أن ارتفاع درجات الحرارة شيء طبيعي في هذا التوقيت من كل عام، حيث أشار أن درجات الحرارة سوف تصل لـ42 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد، مؤكداً أن ذروة الحرارة سوف تكون يومي الجمعة والسبت المقبلين.

كما حذر ” عبد العال” الموطنين المصريين من التعرض بشكل مباشر للشمس خلال فترة الظهيرة، حرصاً من الهيئة على عدم إصابة المواطنين بضربة شمس.

المصدر : مصر فايف