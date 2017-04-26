الإفتاء : غدًا المتمم لشهر رجب والجمعة غرة شعبان

سمر العشري

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بعد غد الجمعة هو أول أيام شهر شعبان للعام الهجري 1438، وأن غدا الخميس وهو المتمم لشهر رجب.

وأفاد بيان لدار الافتاء، الأربعاء، أن اللجان العلمية والشرعية لدار الأفتاء استطلعت، مساء اليوم الأربعاء، هلال شهر شعبان وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ 1438 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وذكر أن يومَ غد الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر مارس لعام 2017 ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام 1438 هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر إبريل هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين هجريًّا.

وهنأ مفتى الجمهورية بهده المناسبة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة بدء شهر شعبان متمنيا ان يعيد الله تلك المناسبات على مصر بكل خير وسلام.

المصدر : المصري اليوم

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads