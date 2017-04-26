شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

شيماء مصطفى

يعاني المواطن المصري خلال هذه الأيام من ارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات والخدمات، حيث بشر اليوم ” السيسي”أنه سيتم انخفاض الأسعار قبل شهر رمضان القادم، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار الموجود حالياً في السوق المصرية سوف يقل تدريجياً حتى يرضي جميع الفئات.

الأسعار تهبط تدريجياً في مايو القادم

وأضاف ” السيسي” من خلال المؤتمر الوطني للشباب المقام حالياً بمدينة الإسماعيلية، والذي تم مناقشة العديد من القضايا والمشكلات ومنها غلاء الأسعار، مؤكداً أنه تم مناقشة هذه القضية من أجل الوصول إلى حلول لها، مشيراً أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة من أجل حل جميع الأزمات التي تواجه المواطنين.

الشعب يتحمل سنة واحدة

حيث أكد سيادته أن ارتفاع الأسعار سوف تقل بحلول شهر مايو القادم، حيث طلب الرئيس من الشعب أن يتحمل سنة واحدة أخرى وبعدها ممكن أن يختار رئيسه من خلال صندوق الاقتراع.

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المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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