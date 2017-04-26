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شاهد| «السيسي» يوجه رسالة قوية لوزير الداخلية أمام الحضور بشأن فتاتين «البرجر»

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شاهد| «السيسي» يوجه رسالة قوية لوزير الداخلية أمام الحضور بشأن فتاتين «البرجر» شاهد| «السيسي» يوجه رسالة قوية لوزير الداخلية أمام الحضور بشأن فتاتين «البرجر»

قال ” ” اليوم موجهاً كلامة لوزير الداخلية  اللواء ” مجدي عبد الغفار” مستنكراً ماتكم فعله مع الفتاتين مالكتي مشروع عربة ” البرجر”، مؤكداً أن ما تم معهم هو إجراء قانوني، مشيراً أنه لابد من تشجيع هؤلاء ولم يكن مؤيداً ما تم عمله معهم من قبل قوات الأمن.

وأضاف ” اسيسي” من خلال فعاليات مؤتمر الشباب المقام بمدينة الإسماعيلية بالتزامن مع عيد تحرير سيناء، أنه من الممكن تنظيم عمل عربات بأماكن مناسبة دون تعطيل للشوارع والمرور، ولا تؤثر على حركة المرور في الميادين والشوارع.

وأشار  الرئيس موجهاً حديثه لوزير الداخلية أن هذا الأمر لابد من تنفيذه قائلاً : ” ادلهم تصريح مؤقت لغاية ما تشوفوا حل، و عايز اخلي في شرعية، وما فيش مواطن يحس انه بيعمل حاجة غلط” على حد قوله.

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المصدر : مصرفايف

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