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بالصور ...ماذا فعل زوج عند ضبط زوجته فى أحضان عشيقها

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بالصور ...ماذا فعل زوج عند ضبط زوجته فى أحضان عشيقها بالصور ...ماذا فعل زوج عند ضبط زوجته فى أحضان عشيقها

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية واقعة غريبة وصادمة للغاية، بعدما عاد زوج إلى المنزل ووجد زوجته فى أحضان عشيقها بغرفة نومه، ولكن الأكثر صدمة هو رد فعل هذا الزوج الغير متوقع.

 

ليقرر "دستون هالوي" 23 عاماً التقاط صور "سيلفي" مع زوجته وعشيقها بينما هم نائمين تماماً غير مدركين لما يحدث، فى منزله بولاية "تكساس" الأمريكية.

 

ونشر الصور على صقحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى الشهير "فيسبوك" وعلق قائلاً "ماذا تفعل عندما تعود للمنزل من أجل حبيبتك وتجدها فى أحضان رجل غيرك".

 

لتلقي الصور تفاعلاً كبيراً من قبل رواد "فيسبوك"، ويتعاطفون مع صدمته العاطفية القاسية، والتى تعامل معها بأسلوب غير عنيف على الإطلاق مثلما كان المتوقع، ليردف "هالوي" أخيراً "الرجال الطيبون للفتيات الطيبات، وليس لمثل هذا النوع من الخائنات".

 

وحصدت صور زوجة "دستو" الخائن وعشيقها بإقبال كبير من التعليقات والمشاركاتت وصل إلى عشرات الألاف، لينفذ الزوج رغبته فى التشهير بخيانة زوجته له بواسطة الـ "سيلفي".

 

بالصور| ماذا فعل زوج عند ضبط زوجته فى أحضان عشيقها

بالصور| ماذا فعل زوج عند ضبط زوجته فى أحضان عشيقها

 

المصدر : أخبارك نت

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