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ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي
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الأربعاء 26 أبريل 2017 10:08 مساءً
«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء
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الأربعاء 26 أبريل 2017 10:08 مساءً
اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا"
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الأربعاء 26 أبريل 2017 10:06 مساءً
اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا"
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الأربعاء 26 أبريل 2017 10:06 مساءً
السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»
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الأربعاء 26 أبريل 2017 10:01 مساءً
السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»
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الأربعاء 26 أبريل 2017 10:01 مساءً
السيسي: «الإرهاب في 1% من مساحة سيناء.. وخلي حد يقرب من حدودنا»
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الأربعاء 26 أبريل 2017 10:01 مساءً
السيسي: «قعدت 30 سنة أصلي في مساجد.. لكن ماسمحتش لأولادي يسمعوا لمشايخها»
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الأربعاء 26 أبريل 2017 10:01 مساءً
السيسي: «الفساد بقى ثقافة.. وقولت لرئيس الرقابة بلاش تعلنوا كل حاجة»
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الأربعاء 26 أبريل 2017 10:01 مساءً
اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد"
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر
DMC
DMC
الأربعاء 26 أبريل 2017 09:17 مساءً
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الأربعاء 26 أبريل 2017 10:06 مساءً
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الأربعاء 26 أبريل 2017 10:06 مساءً
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الأربعاء 26 أبريل 2017 09:52 مساءً
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